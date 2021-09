L’UA lance son programme de bourse de formation pour les innovateurs technologiques africains

(Agence Ecofin) - Dans le cadre de son mandat d’amélioration de la bonne gouvernance et de l’engagement des citoyens, l’UA propose des bourses aux innovateurs. Le programme prévu sur une année va enchaîner les sessions de formation, de mentorat et des opportunités de réseautage.

L’Union africaine (UA) lance un appel à candidatures pour son programme de bourse de formation destiné aux innovateurs technologiques en Afrique. Le programme mis en œuvre par la Commission allemande est ouvert aux ressortissants de tous les pays membres de l’organisation panafricaine.

Pour postuler, il faut être âgé de moins de 34 ans, détenir un diplôme de l'enseignement supérieur ou son équivalent, et avoir une expérience et un savoir-faire technique dans la conception de produits/solutions technologiques innovantes.

Les candidats retenus participeront à plusieurs formations de renforcement des capacités qui seront animées par les experts de l'écosystème africain de l'innovation. La formation est basée sur les besoins des boursiers qui seront identifiés grâce à une évaluation. Il est également prévu un programme de mentorat et de réseautage.

Les boursiers seront déployés dans des départements et organes de l’UA à Addis-Abeba, en Ethiopie, pour une période de 12 mois de novembre 2021 à septembre 2022, au cours de laquelle ils interagiront et s'engageront avec des membres du personnel professionnel. Ils recevront durant leur séjour des allocations mensuelles, et les frais relatifs aux activités du programme seront totalement pris en charge.

A la fin de la formation, les boursiers devront cocréer et construire des produits et des processus innovants sur mesure pour améliorer l'exécution du mandat de l'UA, en particulier dans le contexte de la bonne gouvernance et de l'engagement des citoyens.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 4 octobre 2021.

Vanessa Ngono Atangana