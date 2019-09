Mali : l’USAID soutient l’ouverture des centres de formation d’éducation de base

(Agence Ecofin) - L'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), un organisme gouvernemental américain chargé du développement économique et de l’assistance humanitaire dans le monde, soutient par le biais de son Programme d’Appui à la consolidation de l’éducation au nord du Mali, l’ouverture de 35 centres de formation et d’éducation de base.

Situés dans les régions de Gao et de Ménaka, ces centres dispensent des cours d’éducation de base, de lecture et d’écriture, de mathématiques, de vivre-ensemble et des formations en entrepreneuriat. Ils accueillent 1405 jeunes déscolarisés ou non scolarisés, âgés de 15-25 ans.

L’appui de l’USAID prévoit également une formation professionnelle dans n’importe quel domaine ou activité génératrice de revenus. Le programme contribue à susciter l’engagement de la jeunesse à travers la conception et la réalisation de projets de service communautaire.

Cette initiative américaine veut résoudre la question de l’accès à l’éducation de base qui est une véritable préoccupation en Afrique. Un récent rapport de l’Unesco révèle qu’environ 6 millions d'enfants en Afrique subsaharienne risquent de ne jamais recevoir une formation primaire de base. 88% des enfants africains subsahariens atteignent l’âge adulte sans pouvoir lire et écrire.

Vanessa Ngono Atangana