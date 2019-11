Le Maroc adhère à la convention révisée sur la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur en Afrique

(Agence Ecofin) - Le Maroc a signé, le 15 novembre 2019, la convention révisée sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur dans les Etats d’Afrique. L’événement s’est tenu à Paris en marge des travaux de la 40ème session de la Conférence générale de l’Unesco.

Cette convention adoptée en décembre 2014, à Addis-Abeba, a pour buts de renforcer et de promouvoir la coopération interrégionale et internationale dans le domaine de l’enseignement supérieur. Elle vise aussi à faciliter l’échange et une plus grande mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs du continent et de la diaspora.

Il s’agit également, à travers cette convention, de poursuivre la mise en place du projet d’harmonisation de programmes de formation et de recherche entre les établissements d’enseignement supérieur publics et privés afin de favoriser la délivrance de diplômes conjoints.

Pour l’instant, les autorités marocaines n’ont pas donné de détails sur les motivations de cette signature. Le Maroc devient ainsi le neuvième pays à adhérer à cette convention après l’Afrique du Sud en septembre 2019.

Vanessa Ngono Atangana