France Université Numérique propose une formation certifiante en ligne sur l’urbanisme durable

(Agence Ecofin) - L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), un établissement public à caractère industriel et commercial et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui accompagne les collectivités territoriales, proposent une formation certifiante en ligne sur le développement durable, précisément en ce qui concerne les villes et les territoires.

La formation est ouverte à tous, sans distinction et sans pré-requis. Toutefois, elle s’adresse spécifiquement aux agents des collectivités territoriales et aux décideurs, mais elle peut aussi intéresser l’ensemble des acteurs de la ville et toute autre personne concernée.

La thématique des villes et territoires durables y est abordée en trois principales séquences : d’abord, l’urbanisme durable, ensuite, la durabilité dans les projets de planification et d’aménagement et enfin, la ville et les territoires de demain.

Le cours est disponible depuis le 17 juin 2019 sur la plateforme MOOC de France Université Numérique (FUN MOOC). Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 12 juillet 2019. La durée de la formation est de quatre semaines pour un effort estimé à 1h30 par semaine. Elle va s’achever le 19 juillet.

L'aménagement urbain est un enjeu prioritaire pour relever les défis environnementaux, économiques et culturels. Bien mené, il permet de favoriser la lutte contre le changement climatique et la gestion durable des ressources naturelles et énergétiques.

Vanessa Ngono Atangana