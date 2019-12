Vodafone et l’UNHCR renforcent leur programme d’apprentissage en ligne au Kenya, en Tanzanie et en RD Congo

(Agence Ecofin) - Le groupe télécoms britannique Vodafone, via sa fondation, et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont annoncé le 17 décembre 2019, au Global Refugee Forum, une extension de leur programme d’apprentissage en ligne, Instant Network Schools (INS).

Cette opération verra une augmentation du nombre d'INS au Kenya, en Tanzanie et en République démocratique du Congo, pour bénéficier d’ici 2025 à 500 000 jeunes réfugiés. Valeur de ce nouvel investissement conjoint : 26 millions d'euros.

Selon la Fondation Vodafone et l’UNHCR, le programme INS est localisé et aligné sur les programmes nationaux, ce qui soutient l'étude des matières de base en classe, et surtout donne aux jeunes des compétences numériques et augmente les possibilités d'emploi potentielles. Il a été développé pour soutenir l'approche inclusive du HCR et des gouvernements pour une éducation de qualité pour tous.

Nick Read, le président-directeur général de Vodafone Group Plc, a déclaré que « notre Fondation élargit son partenariat avec le HCR pour offrir un apprentissage en réseau instantané à plus d'un demi-million de jeunes. Avec quatre millions d'enfants réfugiés non scolarisés, nous voulons encourager d'autres organisations à se joindre à nous pour prendre des mesures afin que les enfants réfugiés et les communautés déplacées soient inclus dans les avantages d'une société numérique ».

D’après l’UNHCR, à ce jour, 36 INS répartis dans huit camps de réfugiés au Kenya, en Tanzanie, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud ont déjà bénéficié à plus de 86 500 étudiants réfugiés et 1 000 enseignants.

