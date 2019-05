(MDE BUSINESS SCHOOL) - L’École d’affaires pour hauts dirigeants, MDE Business School, a procédé officiellement au démarrage de la session 2019 de ses quatre (4) programmes de direction générale. Pour cette année, ce sont au total 202 « executives » qui participent à ces différents que sont l’AMP, le Public-AMP, le PMD et le PLD.

Ainsi, ce sont 35 fondateurs d’entreprises, associés, directeurs généraux et countries managers qui participeront au programme AMP (Advanced Management Program). En participant à ce programme de très haut niveau qui accueille ainsi sa 9ème promotion, ces managers de premier rang amélioreront leurs processus de prise de décision, développeront leurs talents de leader et renforceront leurs connaissances pratiques.

Le PMD (Program for Management Development) accueille quant à lui 74 directeurs opérationnels et cadres intervenants dans des Comités de Direction, repartis en 2 classes. Ce programme qui est à sa 8ème édition, développera leur vision globale de l’entreprise et leur rôle de leader pour faire face à des problèmes de haute direction. De plus, le PMD permet aux participants d’exceller et d’innover dans leurs responsabilités, de relever de nouveaux défis et d’améliorer les performances de l’entreprise.

48 managers aux expériences avérées dans des fonctions d’encadrement composeront, pour leur part, la 5ème promotion du PLD (Program for Leadership Development). Ceci, en vue de maîtriser les fondamentaux du management général, développer leur leadership et avoir une meilleure approche de la conduite des opérations.

MDE utilise la méthode des cas comme moyen d'apprentissage participatif. C'est une approche interactive et efficace pour la formation des cadres.

Enfin, le Public-AMP (Public-Advanced Management Program) accueille sa 2ème promotion composée de 45 hauts dirigeants de l’administration publique, parapublique et des organisations internationales qui souhaitent se donner les moyens pour réaliser un saut qualitatif dans leur style de management. Conçu en partenariat avec l’Ecole nationale d’Administration publique (ENAP) du Québec au Canada, ce programme leur permettra d’affiner leur prise de décision dans tous les domaines et leur donnera les moyens pour diriger leurs équipes et implémenter avec efficience des modèles de gestion soutenus par des stratégies bien définies, et ce, sans perdre de vue le caractère humaniste de l’administration et l’engagement au service du citoyen.

Fort de ses partenariats internationaux, principalement celui avec IESE Business School, MDE organise ces 4 programmes en collaboration avec les meilleures écoles d'affaires au monde. Il s'agit donc de programmes de standards internationaux dispensés dans un contexte local. Ainsi, l'AMP, le PMD et le PLD sont organisés en collaboration avec la prestigieuse IESE Business School de Barcelone (classée 4 années consécutives, N°1 mondial par Financial Times). Ces trois programmes adressés en premier lieu aux acteurs du secteur privé, sont conçus et dispensés dans une perspective de Direction Générale.

Les participants aux programmes de MDE bénéficient de l'excellence académique, l'expertise professionnelle et la disponibilité d'un corps professoral de haut niveau.

Pour le Prof. Alejandro LAGO, représentant de l’IESE Business School de Barcelone, Ecole partenaire de MDE Business School, la valeur ajoutée de ces différents programmes se résume mieux dans la vision que IESE partage dans le monde avec toutes ses écoles sœurs: « développer des leaders qui aspirent à avoir partout dans le monde un impact positif, profond et durable, sur les personnes et la société, avec professionnalisme ; intégrité et esprit de service.».

Ajoutant que « certes, partout dans le monde, cette vision est très importante. Mais s’il y a un endroit où cette vision a plus d’importance, c’est chez vous les managers, managers de la Côte d’Ivoire, managers d’Afrique. Si on veut faire réussir l’Afrique dans le contexte global, nous avons une responsabilité assez grande. C’est aux dirigeants, c’est aux managers de travailler à améliorer le climat des affaires, de créer davantage d’emplois solides, stables et booster la croissance ».

Aventure transformationnelle, qualité et disponibilité d’un corps professoral international, méthodologie d’apprentissage actif, opportunité pour accéder à une formation de haut niveau réunissant à la fois le contexte global et le contexte local des affaires, connexion à un fort réseau de dirigeants … sont autant de témoignages positifs que partage chaque génération de participants.

A propos de MDE Business School

Créé à l’initiative de cadres de Côte d’Ivoire depuis déjà plus de 15 ans, MDE Business School est un institut de formation et de recherche qui s’est fixé comme objectif de mettre à la disposition des secteurs privé et public des outils de management qui permettent de remporter des succès durables et d’affronter positivement les nouveaux défis des entreprises dans les pays en développement.

MDE Business School offre aux entrepreneurs et gestionnaires de tous les horizons, une expérience unique, une opportunité d’apprentissage leur permettant de grandir en tant que leaders, de hisser leurs organisations vers de nouveaux niveaux de développement et d’impacter tous leurs entourages.

Avec pour slogan « Construire le futur, Changer le présent », MDE Business School, c’est :

Une expérience solide dans les formations "Executive Education" avec plus de 3000 personnes formées et un réseau de 769 Alumni dont plus de 350 Hauts Dirigeants.

4 Programmes de Standard international et plus de 50 programmes sur mesure.

Un corps professoral international et local de haut niveau.

Un hub de collaboration avec d’excellentes Business School d’Europe, d’Afrique et d’Amérique.

Un membre du réseau des 15 écoles associées de IESE Business School (Barcelone), N°1 Mondial "Executive Education" (Financial Times - 2012, 2015, 2016, 2017, 2018).

Un partenariat académique avec l’ENAP du Québec/Canada (meilleure école francophone en matière de gestion publique) pour le programme Public-AMP.

Le siège académique de MDE Business School est en Côte d’Ivoire à Abidjan, Cocody Riviera, au sein de l’Ivoire Golf Club (04 BP 633 Abidjan 04 ; Tél : +225 22 49 57 40 / 52 20 20 20).

