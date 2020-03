Formation : l’Allemagne octroie 1,5 million d’euros à l’Ecole de maintien de la paix, au Mali

(Agence Ecofin) - L’Allemagne a accordé un appui financier d’une valeur de 1,5 million d’euros à l’EMP (Ecole de maintien de la paix) du Mali en vue du renforcement des capacités de 600 cadres africains.

La signature de cet accord de financement a eu lieu, jeudi 12 mars 2020, entre l’ambassadeur de l’Allemagne près le Mali, Dietrich Fritz Reinhold Pohl, et le directeur de l’EMP, le colonel-major, Mory Berethé.

Ce financement servira à préparer des cadres africains civils, policiers et militaires à la prévention et à la gestion des crises dans un environnement plus complexe et nécessitant une adaptation continue.

Pour Mory Berethé, « ce financement est venu à point nommé d’autant plus que l’espace Cedeao, particulièrement la bande sahélo-saharienne, est confronté à de nombreux défis liés au terrorisme et la criminalité transfrontalière ». Avant d’ajouter que « cela nécessite une préparation et une formation plus accrues, dont le volet essentiel demeure l’approche intégrée ».

Créée en 1999, dans le cadre de la coopération militaire française, l’EMP est destinée à former les responsables civils et militaires africains aux opérations de soutien à la paix (OSP), tant au niveau des connaissances fondamentales, qu’au niveau tactique.

André Chadrak