Côte d’Ivoire : création de l’Ecole supérieure du pétrole et de l’énergie (ESPE) en partenariat avec l’Institut français du pétrole (IFP School)

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien a adopté une communication relative à la création de l’Ecole supérieure du pétrole et de l’énergie (ESPE) au sein de l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INPHB) de Yamoussoukro en partenariat avec l’Institut français du pétrole (IFP School). C’est ce qu’a indiqué le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 13 novembre 2019.

L’ESPE est une école à vocation sous-régionale qui permettra de former, en partenariat avec l’IFP School, des techniciens du secteur pétrolier. La formation sera dispensée en anglais au cours de 14 mois (8 mois de cours et six mois de stage), sanctionnée par deux Masters dont l’un dédié à l’exploration-production des hydrocarbures et l’autre à la transformation et à la distribution des produits pétroliers.

La création de cette école spécialisée est une opportunité pour les jeunes Ivoiriens (niveau ingénieur BAC+5 ou équivalent), notamment ceux qui n’ont pas les moyens d’aller étudier à l’étranger, d’avoir accès à une formation de haut niveau en Côte d’Ivoire et d’obtenir un double diplôme INPHB / IFP School, à savoir : un Master de l’Institut français du pétrole (identique à celui délivré en France) et un Master de l’INPHB.

Ce partenariat avec l’IFP favorisera aussi le transfert de compétence en direction des enseignants-chercheurs de l’INPHB, et répondra également aux besoins en ressources humaines des entreprises du secteur pétrolier et gazier en vue de faire de la Côte d’Ivoire une référence dans la sous-région en matière de formation dans le secteur des hydrocarbures.

La première rentrée académique de l’ESPE est prévue pour octobre 2020.

André Chadrak