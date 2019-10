Le Maroc soutiendra la formation des techniciens sénégalais des métiers de l’automobile

(Agence Ecofin) - L’Institut de formation aux métiers de l’industrie automobile de Casablanca, au Maroc et l’Institut supérieur d’enseignement professionnel sénégalais de Dakar viennent de conclure un accord-cadre, dans le domaine de la formation professionnelle, en vue de doper les compétences des techniciens sénégalais des métiers de l’automobile.

De manière précise, le partenariat consiste à la formation et au renforcement des compétences des formateurs et managers de l’Institut sénégalais ; au transfert d’ingénierie et d’expertise ; à la mobilité d’apprenants et à la collaboration en matière de validation des acquis de l’expérience professionnelle.

Cette coopération va également inclure les clauses sur le développement de la formation à distance et le renforcement des relations avec les milieux socio-professionnels.

Cet accord vise à mettre en œuvre la vision commune des deux parties pour la formation de techniciens spécialisés de qualité dans les métiers de l’automobile. Des techniciens dont les compétences devront être en phase avec les besoins du marché et avec l’évolution des technologies automobiles, aujourd’hui indissociables de l’électronique et de l’informatique.

Le partenariat entre les deux institutions s’est fait sous la coordination de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA). Celle-ci tient actuellement une formation au Maroc sur les métiers de l’automobile à des techniciens en provenance du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et de la Tunisie.

Vanessa Ngono Atangana