Le Soudan met en œuvre un plan de fusion de ses 35 universités publiques

(Agence Ecofin) - Alors que les autorités soudanaises cherchent des moyens pour la survie académique et financière des universités du pays, elles ont décidé de mettre sur pied un programme de fusion. Il s’agit à terme de proposer aux étudiants des formations de meilleure qualité.

Les professeurs d'université du Soudan viennent de donner leur approbation pour la mise en œuvre d’un plan visant à fusionner les universités publiques du pays. D’après les explications données par Elzain Elkhalefa, professeur adjoint à la Faculté d'éducation de l'Université de Khartoum, chargé d’exposer sur le projet, « la fusion des universités publiques contribuera à transformer le grand nombre d'universités publiques de qualité inférieure ».

M. Elkhalefa a ensuite expliqué que cette démarche permettra de doter les universités publiques d’infrastructures de qualité, de ressource humaine suffisante, et surtout d’assurer leur viabilité académique et leur durabilité financière en période de crise.

Ce plan s’inscrit dans la logique d’une directive du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annoncée en avril dernier. Le ministre présentait déjà un projet similaire comme réponse à l’internationalisation des universités et des espaces de recherche scientifique.

En tout, les 35 universités publiques soudanaises vont fusionner en 9 institutions, selon un système de regroupement régional. Ainsi, il est prévu la création de quatre universités fusionnées dans l'Etat de Khartoum et de cinq dans le reste des autres Etats, à condition d'exclure l'Université de Khartoum, la plus grande et plus ancienne université publique du Soudan.

Il sera par exemple décidé dans un Etat de fusionner toutes les facultés de médecine pour n’en faire qu’une seule. Ce qui devrait permettre de renforcer les formations à travers la spécialisation et de rendre les universités plus compétentes sur la scène internationale.

Vanessa Ngono Atangana