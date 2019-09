Gabon : la Comilog va former 250 jeunes qui seront affectés à l’exploitation du gisement de manganèse d’Okouma

(Agence Ecofin) - Pour lancer l’exploitation du gisement d’Okouma, situé non loin de Moanda, dans le Haut-Ogooue, sud-est du Gabon, la Comilog, filiale locale de la multinationale française Eramet, va construire une nouvelle usine de production et de transformation du minerai de manganèse.

L’objectif vise à atteindre une production annuelle d’environ 7 millions de tonnes en 2023, question de caracoler au sommet du marché mondial du manganèse.

La compagnie, pour permettre un développement inclusif, et dans le cadre de sa responsabilité sociétale, vient de lancer un vaste programme de formation dédié à 250 jeunes. Ils viendront compléter la main-d’œuvre des entreprises sous-traitantes retenues par le géant minier dans le cadre de la construction de cette usine.

Le programme se fera en partenariat avec la mairie de Moanda et le lycée technique Fulbert Bongotha. Il concernera les formations professionnelles courtes et qualifiantes dans les métiers du génie civil et du bâtiment en vue de l’insertion professionnelle de ces jeunes dont l’âge varie entre 18 et 25 ans.

PcA