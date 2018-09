Huawei formera 1000 fonctionnaires et 10 000 jeunes nigérians aux TIC

(Agence Ecofin) - Le Nigeria a signé avec la Chine deux mémorandums d’entente sur la formation aux technologies de l’information et de la communication.

Le premier accord signé entre la société publique nigériane Galaxy Backbone, spécialisée dans la fourniture de services et solutions TIC, et Huawei Technologies, porte sur la dotation de connaissances et compétences de base sur les TIC, à 1000 fonctionnaires nigérians.

Le second accord, toujours signé entre les deux parties, porte cette fois sur la formation annuelle de 10 000 jeunes nigérians aux TIC. Il est prévu dans cet accord une formation plus approfondie pour 5000 des apprenants qui souhaiteront acquérir une certification Huawei avec laquelle ils pourront étoffer leur curriculum vitae et chercher du travail à l’international.

Les deux mémorandums d’entente sur la formation, en plus de l’accord de financement de 238 millions de dollars US signé entre Galaxy Backbone et Huawei, pour la construction de la phase 2 du réseau national de fibre optique, portent au nombre de trois le total des gains récoltés par le Nigeria dans le domaine des TIC lors du Sommet de Beijing 2018 du Forum de coopération sino-africain, organisé du 3 au 4 septembre 2018 en Chine.

Selon la présidence de la République fédérale du Nigeria, qui a dressé la liste des accords signés par le pays avec la Chine lors de cette rencontre internationale, près de 30 accords ont été signés. Tous représentent une valeur de plus de 10 milliards de dollars US.

Lire aussi:

03/09/2018 - Le Nigeria obtient 328 millions $ de la Chine pour réaliser la Phase 2 du réseau national de fibre optique