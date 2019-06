Des bourses disponibles pour des études au Ghana dans les domaines de la biodiversité et l'économie bleue

(Agence Ecofin) - Le Centre d’excellence africain pour la résilience des côtes (ACECoR), une institution qui bénéficie du soutien de la Banque Mondiale, a lancé un appel à candidatures pour ses cycles de Master et de Doctorat pour l’année universitaire 2019-2020. Les programmes offerts couvrent les domaines de la biodiversité et de l'économie bleue, des changements climatiques, de la gouvernance et résilience sociale et des sciences des écosystèmes et de la biodiversité.

L’appel à candidatures est ouvert à tous les étudiants africains. Il n'y a aucune restriction basée sur l'âge, le sexe, la religion, la nationalité, l'ethnie, le handicap et l'orientation politique des candidats. Toutefois, ceux-ci devront remplir les conditions d’admission de l'université partenaire, qui est l’University of Cape Coast (UCC). La date limite de dépôt de candidatures est fixée au 8 juillet 2019.

Les étudiants retenus par l’UCC sont éligibles pour une bourse qui couvre les frais de scolarité, l'hébergement, les allocations mensuelles et les frais de recherche sur le terrain. La bourse couvre également les frais de publication des articles de recherche dans revues. Le programme donne également la possibilité aux participants de demander un double diplôme. À la fin de la formation, en plus du diplôme obtenu à l’UCC, ils recevront simultanément un autre diplôme attribué par l'Université de Rhode Island aux États-Unis.

Plus d’informations ici

Vanessa Ngono Atangana