Togo : l’Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées ouvre les candidatures pour un Master en ingénierie de la formation et des systèmes d’emplois

(Agence Ecofin) - L’Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées (UFTMP), un regroupement de 31 universités en France, ouvre en partenariat avec l’Ecole supérieure d’administration et de gestion (ESAG-NDE), une institution de formation togolaise, les candidatures pour un Master en ingénierie de la formation et des systèmes d’emplois.

La formation qui s’étend sur deux années, se déroulera à l’ESAG, au Togo, pour ce qui est de la première année et à l’UFTMP, en France, pour la deuxième année. Le contenu des cours va aborder entre autres la fonction des ressources humaines dans l’organisation, la politique de formation, les emplois et les compétences, l’évaluation des politiques et plans de formation, les politiques d’insertion et les pratiques d’ingénierie pédagogique.

Ce Master a pour objectifs de donner les capacités nécessaires pour exercer le métier d’ingénieur de formation dans deux grands groupes de fonctions notamment la gestion des ressources humaines des entreprises privées ou publiques et la gestion des politiques territorialisées allant du local à l’international. Il prépare aussi à une fonction transversale aux deux premières, celle de l’expertise-conseil.

Les renseignements supplémentaires sur la participation à cette formation sont disponibles auprès de l’administration de l’ESAG-NDE.

Vanessa Ngono Atangana