L’Agence universitaire de la Francophonie soutient des formations ouvertes et à distance pour les étudiants africains

(Agence Ecofin) - L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) soutient plusieurs formations ouvertes et à distance pour les étudiants africains. On retrouvera au total une quinzaine de formation dans les domaines de l’environnement et le développement durable, de l’économie et de la gestion, de l’informatique et des télécommunications.

La date limite de dépôt de candidatures et les critères de sélection varient selon les institutions partenaires, parmi lesquelles on trouve les universités de Cheikh Anta Diop de Dakar et de Gaston Berger de Saint Louis au Sénégal, les universités de Ngaoundéré et de Yaoundé I au Cameroun et les universités de Ougadougou et de Ouaga II au Burkina Faso.

L’agence offre la possibilité d’obtenir des allocations d’études partielles couvrant les frais pédagogiques et d’inscription. Le cursus concerne uniquement les cycles de Licence et de Master.

Vanessa Ngono Atanagna