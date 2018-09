Nigeria: Google lance son programme de formation aux compétences numériques à Sokoto

(Agence Ecofin) - A Sokoto, au Nigeria, la compagnie Google a lancé, la semaine dernière, son programme de formation aux compétences numériques pour l’Afrique, a indiqué le site d’information nigérian The Guardian.

Ciblant essentiellement les étudiants, les éducateurs, les chercheurs d’emplois et les personnels des entreprises, ce programme consiste en la fourniture de cours gratuits et d’une formation au numérique.

A l’ère du numérique, alors que les tendances à l’informatisation et à la digitalisation des métiers sont de plus en plus fortes, ce programme vise à permettre aux jeunes Nigérians de se créer plus d’opportunités d’emplois, dans un pays où 18,8% de la population est au chômage, selon les statistiques gouvernementales de décembre 2017.

« Le web est au cœur de la croissance économique et Google a soutenu les entreprises et les individus africains pour réussir en ligne », a à cet effet indiqué Juliet Ehimuan-Chiazor (photo), directrice de Google au Nigeria.

Pour rappel, en 2017, le géant américain s’était engagé à former 10 millions d'Africains aux compétences du numérique, en cinq ans.