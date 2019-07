L’Union africaine, en partenariat avec l’ONU, veut former des femmes africaines dans plusieurs secteurs du développement durable

(Agence Ecofin) - La Commission de l’Union africaine (CUA) en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) lance un programme de formation destiné aux jeunes Africaines sur les objectifs de développement durable (ODD). L’initiative s’inscrit dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre de programmes de développement dans le contexte de l’atteinte l'Agenda 2063 de l’UA.

Les exigences minimales pour participer au programme sont : être ressortissant d’un États membre de l'UA ; être âgé d’au plus de 34 ans à la date de la demande ; être titulaire d’une maîtrise ou équivalent en économie, en sciences politiques, en administration des affaires, en relations internationales ou dans un autre domaine pertinent. Egalement, les candidates doivent avoir une connaissance pratique de l'anglais, en plus de maîtriser au moins une langue de travail de l'UA : arabe, anglais, français et portugais.

La date limite de candidature est le 1er août 2019.

Le programme qui s’étend sur une année, comprend un atelier d'initiation à Addis-Abeba à partir d'octobre 2019. La suite de la formation se déroulera au siège du PNUD à New York aux Etats-Unis. Durant ces deux phases, les participantes auront droit à des séances de mentorat.

Les principaux domaines de travail concernent le traitement des informations sur les ODD et l'Agenda 2063, la mise en œuvre et expérimentation des ODD et le développement des partenariats pour accélérer la mise en œuvre du programme du PNUD.

Les participantes recevront pendant le programme une allocation pour couvrir les frais d'hébergement et de séjour. Les dépenses liées aux voyages et à l’assurance médicale sont à la charge des partenaires du programme .

