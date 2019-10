Sénégal : une école dédiée à l’intelligence artificielle ouvrira ses portes à Dakar en 2020

(Agence Ecofin) - Une école de formation dédiée à l’intelligence artificielle (IA) va ouvrir ses portes à Dakar, au Sénégal en 2020. Elle est dénommée Dakar Institute of Technology.

L’école qui va délivrer des diplômes de Master, est ouverte aux étudiants et professionnels titulaires d’une licence au minimum et qui veulent devenir des spécialistes des techniques d’IA. Le cursus va intégrer les disciplines telles que la reconnaissance d’image et la réalité virtuelle, l’internet des objets, le Big Data, le Marketing et la finance. Les enseignements se feront en français tandis que les supports sont en anglais par nécessité professionnelle pour les apprenants de maîtriser les anglicismes du domaine.

Cette initiative est une aubaine pour les entreprises technologiques et scientifiques de plus en plus représentées au Sénégal. L’importance de l’IA n’est plus à démontrer.

Présente dans tous les domaines de développement, l’IA est impérative pour entrer dans la révolution numérique. À ce sujet, l’Unesco lançait encore récemment un appel aux gouvernements africains afin d’établir des plans stratégiques de développement de l’IA sur l’exemple de ce qui s’est fait en Inde.

Les offres de formation en IA en Afrique sont encore bien rares. Elles sont, pour la majorité des programmes courts, réservées aux professionnels. Néanmoins, il existe des formations de base à l’instar de celle lancée en juillet dernier par l’Université Euromed de Fès (UMEF) du Maroc ou encore le Master de l’Institut africain des sciences mathématiques (Aims) de Kigali débuté en septembre.

Vanessa Ngono Atangana

