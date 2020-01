TAZARA et la Copperbelt University ouvrent une école de formation aux métiers ferroviaires

(Agence Ecofin) - L'Administration des chemins de fer Tanzanie-Zambie (TAZARA) et la Copperbelt University (CBU) de Zambie ont signé un accord de partenariat commercial académique, opérationnalisant officiellement la création de l'école d’ingénierie « CBU-TAZARA Mpika » au centre de formation de TAZARA en Zambie.

L’accord a été signé à Dar es Salaam, le 4 janvier, entre Bruno Ching’andu, directeur général de TAZARA, et le professeur Naison Ngoma, vice-chancelier de la CBU.

Cette nouvelle école, à vocation continentale, va proposer des programmes académiques d'ingénierie et de logistique liés aux chemins de fer pour les cycles licence, master et doctorat.

Pour les deux parties, ce partenariat est une contribution dans le volet du capital humain pour la réalisation du Réseau africain intégré de chemins de fer à grande vitesse (African Integrated High Speed Railway Network – AIHSRN), un projet phare de l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA).

En rappel, le chemin de fer Tanzanie-Zambie est un projet binational détenu conjointement par les gouvernements tanzanien et zambien à 50/50. Il a été construit et financé par la Chine entre 1970 et 1975. Avec 1 860 km de longueur, il relie la Zambie sans littoral au port de Dar es Salaam en Tanzanie. Il sert, en substance, de colonne vertébrale de communication pour les trois groupements régionaux de la SADC, du COMESA et de la Communauté d'Afrique de l'Est.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

TAZARA, le gestionnaire du chemin de fer binational qui relie la Tanzanie à la Zambie, va être recapitalisé