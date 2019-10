Le gouvernement australien propose des formations courtes aux professionnels africains dans plusieurs domaines de développement

(Agence Ecofin) - Le gouvernement australien propose des formations de courte durée aux ressortissants des pays d’Afrique dans plusieurs domaines ; dont l’agriculture, la politique, l’environnement, la santé, l’industrie extractive et la formation des formateurs. Les cours se dérouleront en Australie et dans des pays d’Afrique, selon le domaine choisi, pour une période maximale de 6 mois.

Les pays éligibles à ce programme sont le Botswana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Somalie, l'Afrique du Sud, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe.

En plus d’être de l'une des nationalités précitées, il est exigé aux candidats d’être des professionnels à mi-parcours ayant au moins un diplôme universitaire de premier cycle. En outre, les postulants doivent être âgés entre 25 et 55 ans. Les cours sont entièrement dispensés en anglais et exigent une bonne connaissance de cette langue.

Le programme va proposer des thématiques telles que la politique commerciale et les négociations, les partenariats public-privé et la formation des formateurs à l'enseignement et à la formation professionnelle technique. La date limite du dépôt des dossiers est le 17 janvier 2020. Pour les candidats sélectionnés, les frais de formation, de visa, de voyage ainsi que l’hébergement et une assurance seront couverts par le gouvernement australien.

À côté des formations courtes, l’Australie offre également des bourses d’études de Master aux étudiants africains des pays éligibles. Les conditions pour postuler aux bourses sont à trouver sur le site du programme. Notons que ces formations et bourses font partie du programme d'aide au développement du gouvernement australien pour l'Afrique.

Lien pour les formations courtes (PDF)

Vanessa Ngono Atangana