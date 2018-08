Ghana: Real Studios Limited va aider le ministère de l’Education à numériser le système éducatif

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République du Ghana a décidé de numériser son système éducatif. Il a confié cette tâche au ministère de l’Education qui a signé à cet effet un mémorandum d’entente avec la société technologique Real Studios Limited.

A travers cette collaboration, le gouvernement veut développer l’offre Internet et de supports comme des livres numériques, des livres audio, des didacticiels vidéo et du matériel éducatif interactif pour soutenir la politique d'éducation gratuite du gouvernement du Ghana et améliorer les compétences de sa jeunesse.

Grâce à ces outils numériques, le système éducatif 2.0. que veut bâtir le gouvernement du Ghana fournira aux étudiants une expérience d'apprentissage de niveau mondial. Les appareils électroniques et les systèmes logiciels conçus comme des outils d'apprentissage, grâce auxquels ils seront reliés aux ressources éducatives, aux enseignants, aux écoles, au ministère de l'Education, leur permettront d’accéder aux enseignements, formations et informations de qualité.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette numérisation du système éducatif, Real Studios Limited et le ministère de l’Education lanceront une phase pilote dans cinq districts. Ils y testeront la faisabilité du projet avant une mise en œuvre nationale à grande échelle.