Les candidatures pour le 5e Forum des jeunes du patrimoine mondial africain sont lancées

(Agence Ecofin) - Le Fonds pour le patrimoine mondial africain, un organisme dont l’objectif est de répondre aux défis rencontrés par les Etats africains dans la mise en œuvre de la convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, a ouvert les candidatures pour le 5e Forum des jeunes du patrimoine mondial africain, un exercice de renforcement des capacités axé sur la jeunesse, l'entrepreneuriat et la durabilité du patrimoine en Afrique.

Le forum met l'accent sur le développement des compétences entrepreneuriales pour promouvoir et accroître la participation des jeunes africains à la promotion du patrimoine mondial en Afrique. Pour cela, les participants au programme bénéficieront des séances de formation et de mentorat sur les thématiques telles que la gestion d'entreprise, la mobilisation de ressources financières, la durabilité financière et d'innovation, les compétences entrepreneuriales, la communication et le réseautage.

Le forum cible les candidats âgés entre 18 et 35 ans. Ceux-ci doivent avoir au moins un diplôme supérieur, des aptitudes en anglais et être capables de communiquer dans l’une des langues officielles de l’UA (français, portugais et arabe).

L’organisation du programme a reçu l’accompagnement de plusieurs institutions à l’instar de l’UNESCO, la Commission de l’Union africaine, l’Université du Cap, l’African Business Group, le musée Robben Island et le Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM). Grâce à la contribution de ces partenaires, les frais de participation au forum, de voyage aller/retour, l’hébergement, la restauration et les frais de déplacement en Afrique du Sud seront pris en charge.

Le programme se tiendra en Afrique du Sud pendant 8 jours à partir de la dernière semaine du mois d’avril. Les candidats ont jusqu’au 23 février pour postuler.

Vanessa Ngono Atangana