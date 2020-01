Sénégal : lancement d’un centre de formation des professionnels de l’éducation, grâce à un partenariat privé

(Agence Ecofin) - L’Institut polytechnique de Dakar Thomas Sankara, une institution de formation privée sénégalaise et l’Agence africaine de l’éducation et de la formation (AAEF) ont noué un partenariat qui a abouti à la création d’un centre de formation destiné aux professionnels de l’éducation.

Baptisé Centre académique des métiers de l'éducation et de la formation (CAMEF), il a pour rôle de former les instituteurs et les formateurs sur les techniques de transmission du savoir. Les administrateurs et gestionnaires de structures éducatives sont également concernés. Un programme sur la bonne gouvernance administrative leur est dédié, afin de les outiller à mieux gérer les structures de formation.

Par ailleurs, le CAMEF s’est donné d’autres missions qui vont consister à proposer des programmes destinés aux leaders syndicaux. Ces programmes porteront sur les techniques de négociation, l’organisation syndicale, l’unité syndicale, l’éthique et la déontologie. Aussi, il sera question de créer un dispositif spécial pour la prise en charge des candidats libres au baccalauréat.

Dès son lancement le 2 janvier 2020, le CAMEF a reçu le soutien du gouvernement sénégalais qui a reconnu en cette initiative un objectif commun : la formation des formateurs pour assurer une meilleure qualité des enseignements. Il faut souligner que le profil inadéquat des formateurs est l’une des principales raisons de la faiblesse des institutions de formation en Afrique.

