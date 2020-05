Smart Click Africa lance le programme « 10 Millions Smart Citizens » pour une meilleure utilisation du Web

(Agence Ecofin) - Smart Click Africa, une association d’Africains engagés pour la promotion d’un meilleur usage de l’Internet au Cameroun et en Afrique, a lancé le 24 avril 2020, le programme « 10 Millions Smart Citizens » pour former et sensibiliser à l’utilisation du Web et des solutions numériques de manière bénéfique.

Selon Beaugas Orain DJOYUM (photo), président de l’association « le programme va non seulement participer à la formation des Africains sur les fondements, les bases de l’utilisation du Web et des solutions numériques à portée de main, mais aussi sensibiliser les décideurs africains sur l’importance du déploiement des solutions numériques innovantes pour une meilleure transformation digitale au bénéfice de leurs populations et par ricochet de l’Etat ».

D’une durée de 10 ans, le programme « 10 Millions Smart Citizens » se décline en quatre axes principaux : la formation, la sensibilisation, l’information et le plaidoyer. L’objectif principal est de disposer d’au moins 10 millions d’Africains capables d’utiliser le numérique à des fins bénéfiques à l’horizon 2030, soit 1 million de personnes par an.

Smart Click Africa a par ailleurs lancé à Yaoundé, au Cameroun, la plateforme covid19.cm pour lutter contre la propagation des fake news sur le nouveau coronavirus. Cette première action du programme « 10 Millions Smart Citizens » consiste à sensibiliser les populations à un meilleur usage du web et des réseaux sociaux durant cette période de crise sanitaire mondiale.

Lyse Davina Nguili