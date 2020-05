L’Université virtuelle du Sénégal et JEADER en partenariat pour promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, l’organisation Jeunes entrepreneurs africains œuvrant pour le développement économique régional (JEADER) a signé un partenariat avec l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) pour l’intégration d’activités de type projets d’entreprises dans l’enseignement supérieur.

Cet accord permettra d'une part, de dispenser des cours d’entrepreneuriat et de management via une plateforme d’apprentissage collaborative et des ressources éducatives. Il va favoriser d'autre part, la mise en place de l’observatoire sur l’entrepreneuriat à travers une plateforme commune de données sur l’entrepreneuriat au Sénégal et en Afrique.

Par ce partenariat, les deux organisations envisagent de contribuer de manière significative au développement de l’entrepreneuriat au Sénégal et en Afrique.

Lyse Davina Nguili