Des universités d’Afrique centrale ouvrent un Master régional en gestion des environnements littoraux et marins

(Agence Ecofin) - Les universités de Douala et de Yaoundé I au Cameroun et celles d’Omar Bongo et de Masuku au Gabon, lancent les candidatures pour intégrer leur Master régional en gestion intégrée des environnements littoraux et marins (GIELM). Un programme qui vise à former des cadres capables de s’engager dans des métiers divers incluant la recherche scientifique, l’aménagement et la gestion, l’audit environnemental et la conservation des écosystèmes.

Le Master GIELM est une formation régionale pluridisciplinaire, ouverte aux étudiants camerounais et gabonais titulaires des diplômes d’ingénieurs des travaux ou d’une licence en mathématiques, physique, chimie, géoscience, biologie, biochimie, géographie, sciences humaines et sociales, droit ; et tout autre diplôme admis en équivalence.

Le programme comprend quatre filières au choix : Aménagement des environnements littoraux et marins ; Recherche et développement dans les environnements littoraux et marins ; Evaluation et audit des environnements littoraux et marins et Conservation des écosystèmes littoraux et marins. Les candidats seront choisis sous étude de dossiers. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 23 septembre 2019.

Les candidats retenus disposeront à la fin de la formation des outils, pour appréhender les problématiques de la gouvernance et de la gestion des territoires côtiers et marins, dans un contexte de changement climatique rapide, de pressions anthropiques accrues et de dégradation des écosystèmes. Le programme bénéficie de l’accompagnement financier de l’Institut de recherche pour le développement, l’Agence universitaire de la Francophonie, l’Agence nationale des parcs nationaux du Gabon et de l’Institut français du Gabon.

Vanessa Ngono Atangana