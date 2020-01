Plus de 85 % des étudiants étrangers au Maroc proviennent d’Afrique subsaharienne, pour l’année académique en cours

(Agence Ecofin) - 20 500 étudiants étrangers suivent actuellement une formation dans les universités, écoles et instituts du Maroc contre 19 740 un an plus tôt. Parmi ces étudiants étrangers, plus de 85 % viennent d’Afrique subsaharienne, d’après les données révélées par le site d’information Challenge Maroc qui cite en avance le rapport sur la rentrée universitaire 2019/20 de la Direction de la Stratégie et des Systèmes d’information, un organisme relevant du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Si le Maroc se présente aujourd’hui comme une des destinations favorites des étudiants africains, la deuxième continentale derrière l’Afrique du Sud, c’est que la Royaume s’est investi dans le développement de ses institutions de formation. On y répertorie plus de 300 établissements publics et privés à même de fournir des formations de qualité aux étudiants étrangers.

Aussi, il faut ajouter que le pays a depuis lors renforcé les moyens de coopération avec ses voisins. Une politique qui a abouti à l’octroi de bourses à de nombreux pays dont le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Cameroun. Les trois premiers pays constituent le trio de tête des fournisseurs d’étudiants au Royaume. Ceux-ci sont le plus présents dans les filières scientifiques et techniques.

Par ailleurs, ce sont Plus de 23 000 étudiants d’Afrique subsaharienne qui ont été diplômés des universités marocaines ces 20 dernières années, d’Après l’Agence marocaine pour la coopération internationale (AMCI).

