Tunisie : 400 millions de dinars du Fonds arabe pour le développement économique et social pour renforcer l’éducation

(Agence Ecofin) - La Tunisie bénéficiera d’un prêt de 400 millions de dinars (plus de 166 millions $) du Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades) afin de développer le secteur de l’enseignement primaire.

Ce financement devrait permettre la construction de 50 nouvelles écoles et l’extension de 2000 autres, révèle Webmanagercenter. Il devrait également permettre à l’Etat tunisien de restaurer environ 800 établissements primaires et de fournir des équipements et meubles scolaires à la plupart des écoles, à travers le pays. Plus de 500 écoles primaires devraient également bénéficier d’ordinateurs et d’équipements numériques, en vue d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage aux enfants tunisiens.

Notons que le Fonds a également octroyé 2,4 millions de dinars à l’Etat, pour la construction d’une autoroute reliant Tunis au Kef.

Ce projet devrait permettre à la Tunisie d’améliorer le niveau d’un secteur éducatif dont les résultats sont encore en deçà des espérances des autorités gouvernementales.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)