Afrique centrale : le RIFFEAC envisage une formation pour les agents de la conservation et les écogardes

(Agence Ecofin) - Le Réseau des institutions de formation forestière et environnementale d’Afrique centrale (RIFFEAC) envisage de former ses agents dans un module axé sur le respect des droits humains et l’éthique dans la gestion des aires protégées.

La formation qui sera théorique et pratique concernera les 9 pays de la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) que sont : le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Tchad. La date et le lieu de la formation seront connus ultérieurement.

Via ce projet, le RIFFEAC souhaite donner une formation de qualité aux agents de la conservation et aux écogardes. Rappelons que le Réseau est le partenaire technique de la COMIFAC dans la mise en œuvre du plan de convergence sous-régional relatif à la formation et à la recherche pour le secteur forêt-environnement.

Lyse Davina Nguili