Le britannique FSD Africa renforcera les capacités de l’organisme de régulation du marché financier au Ghana

(Agence Ecofin) - The Securities and Exchange Commission Ghana (SEC Ghana), le régulateur du marché financier ghanéen participera au programme de renforcement des compétences des régulateurs des marchés de capitaux africains mis en place par l’institution britannique FDS Africa.

Ce programme qui s’étalera sur deux années et demie fournira une assistance et un accompagnement à la SEC Ghana. La FSD Africa procèdera à une évaluation des capacités du régulateur ghanéen afin d’identifier ses forces et les domaines dans lesquels il devra améliorer sa stratégie et ses opérations.

« Nous attendons un partenariat fort et mutuellement bénéfique avec FSD Africa. Cette institution s’impliquera dans le développement du marché des capitaux du Ghana, ce qui aura un impact sur l’économie réelle. La SEC Ghana renforcera ses capacités à travers une assistance technique de FSD Africa », a déclaré Daniel Ogbarmey Tetteh, directeur général de la SEC.

Le programme d’appui aux régulateurs africains vise à fournir des fonds pour renforcer les capacités des régulateurs des marchés des capitaux sur le continent. La FSD à travers cette initiative offrira une assistance technique aux régulateurs, elle encouragera une collaboration plus étroite entre ces organismes et elle mènera des recherches pour soutenir le développement de nouvelles politiques et réglementations.

Rappelons que la SEC Nigeria a été le premier organisme de réglementation du marché des capitaux à adhérer à ce programme en septembre dernier.

Chamberline Moko