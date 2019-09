Réhabilitation des infrastructures routières : le groupe BCP renforce son soutien à l’Etat ivoirien

(BANQUE ATLANTIQUE) - Fortement engagé dans le financement d'infrastructures économiques et d’envergure pour les économies africaines, le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) annonce avoir accordé à travers sa filiale Banque Atlantique, un prêt de 32,5 milliards à l'entreprise PFO Africa, dans le cadre d'un partenariat Public - Privé (PPP) avec l'Etat de Côte d'Ivoire pour l'exécution de la première tranche des travaux de bitumage des voiries de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative du pays.

La cérémonie de lancement officiel des travaux s'est déroulée le 18 septembre 2019 à Yamoussoukro, en présence du Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, du Vice-Président, du Premier Ministre, de Présidents d’institutions, des membres du Gouvernement et de M. Mohamed Karim MOUNIR, Président du Groupe BCP.

Ce projet d'infrastructure traduit la volonté de l'Etat Ivoirien de requalifier un réseau routier qui date des années quatre-vingt, et qui fait partie d'un programme prioritaire de plusieurs phases, dont la phase 1 porte sur 18 voies pour une longueur totale de 41,3 km. Il vise le renforcement de la sécurité et de la mobilité de populations ainsi que la promotion du rayonnement de Yamoussoukro en tant que capitale et ville stratégique du pays.

M. Mohamed Karim Mounir, Président du Groupe BCP a déclaré « Ce nouvel accord de financement renforce et consolide un partenariat mutuellement bénéfique entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la BCP. En effet, le Groupe BCP avait déjà financé les travaux de réfection de l'autoroute du Nord reliant Abidjan-Yamoussoukro à hauteur de 35 milliards FCFA et les travaux en cours sur l’axe Yamoussoukro-Daloa pour 50 milliards FCFA. Nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement auprès de l'Etat de Côte d’Ivoire pour la renaissance des infrastructures routières de Yamoussoukro ».

En Côte d’Ivoire, le Groupe BCP participe activement au financement des projets de développement des infrastructures, en particulier dans le secteur des routes, où il totalise en six ans, plus de 206 milliards mobilisés pour accompagner des projets routiers notamment les travaux d'urgence de l’autoroute Abidjan-Singrobo, le désenclavement des villages dans le district d’Abidjan, les travaux de renforcement de la route nationale Yamoussokro - Bouaflé - Daloa et la construction de la route Abidjan-Divo.

A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Banque Atlantique est présent dans les huit pays de l’espace UEMOA :

Banque Atlantique s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantic Asset Management

Assurances : Atlantique Assurance Vie et Atlantique Assurances IARD en Côte d’Ivoire, GTAC2A-Vie et GTA-C2A IARDT au Togo

A propos du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc

Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le GBCP est présent dans 28 pays dans le monde et possède le premier réseau bancaire du pays. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (27% de PdM) et leader du financement de l’économie (25% de PdM). En Afrique, il est le sixième groupe bancaire par la taille de ses fonds propres.