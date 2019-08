Gabon : Ali Bongo annonce que l’endettement du pays est passé de 64% à 60% et la fonction publique à moins de 100 000 agents

(Agence Ecofin) - A l’occasion de la 59ème édition de la fête nationale du Gabon, célébrée le 17 août dernier, Ali Bongo Ondimba a indiqué, lors de son message à la nation, que « grâce aux réformes courageuses», le pays s’est «transformé».

Ce qui fait qu’en une seule année, le nombre de fonctionnaires et agents public est passé sous la barre des 100 000 personnes. «Les réformes impulsées en 2018 nous redonnent des marges de manœuvre budgétaires nécessaires pour financer les investissements les plus urgents, notamment en matière de routes, écoles, hôpitaux, centrales électriques, énergétiques et logements », explique le président de la République.

La principale information s’agissant des finances publiques, concerne le niveau d’endettement du pays. D’après le chef de l’Etat, celui-ci a reculé de quatre points en trois ans. «Depuis 2016, l’endettement du Gabon a baissé pour passer de 64 à 60% du PIB, et cette réduction se poursuit. Nos compatriotes participent à ces efforts et ils doivent naturellement en récolter les fruits », souligne le président de la République.

Pour mémoire, Le Gabon cumulait une dette de 5142 milliards de FCFA au 1er trimestre 2019, en hausse de 8% par rapport au premier trimestre 2018 selon le ministère de l’Economie et des Finances.

PcA