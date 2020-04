Moratoire sur le service de la dette accordé par le G20 : un peu d’aide et beaucoup de com’

(Agence Ecofin) - Des pays africains comme l'Egypte, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du sud et l'Algérie, ne bénéficieront pas de l'initiative de suspension temporaire du service de la dette décidée par le G20 au profit de certains pays, a appris l'Agence Ecofin, d'une analyse de l'Institute of International Finance (IIF), une organisation basée à Washington DC, aux Etats Unis, et qui regroupe les acteurs mondiaux du secteur financier.

Déjà l'Afrique du sud est membre du G20 et pour cela, ne pouvait bénéficier de cette mesure, malgré des conséquences économiques évidentes du Coronavirus sur son économie. De plus elle fait partie avec l'Egypte, de ce qu'on appelle les gros pays émergents. Le Maroc et la Tunisie se retrouvent dans la catégorie des pays à faibles revenus, mais qui ne sont pas bénéficiaires des appuis de l'Association Internationale pour le Développement (IDA). L'Algérie quant à elle est présentée par la Banque mondiale comme un pays à revenus élevés.

77 pays éligibles dont une quarantaine en Afrique subsaharienne

Ainsi, un total de 77 pays, sont éligibles à ce soutien du G20 dont une quarantaine en Afrique, en plus de l'Angola qui, bien qu'étant dans la même catégorie que le Maroc, est considérée comme un des pays les moins développés de la planète par les Nations Unies, donc éligible au programme. Le gros enjeu désormais, est celui de déterminer la quantité de dette dont le remboursement sera suspendu.

Déjà le communiqué du G20 précise qu'il s'agit des intérêts et principaux de dette dus entre le 1er Mai et le 31 décembre 2020. Donc il s'agit en réalité de 8 mois de services de la dette qui sont suspendus, et non toute la dette de l'année 2020, comme on a cru le percevoir dans les déclarations politiques reprises par les médias. Pour l'ensemble des pays éligibles, le service de la dette pour l'année en cours est estimé à 140 milliards $. Un petit point positif toutefois, le remboursement des montants suspendus se fera sur trois ans, après une année de délai de grâce et ils ne seront pas réévalués à leur valeur du moment.

Mais sur ce montant, environ 64 milliards $ sont le fait des intérêts et du principal sur la dette à court terme, et qui est majoritairement détenue par des acteurs privés, comme les traders des matières premières ou des investisseurs en portefeuille. L'IFF a estimé que si on reste sur la dette strictement publique, le volume de remboursements prévus en 2020 est de 45 milliards $. Sur ce montant, seulement 27 milliards $ sont estimés être dus dans le cadre de la dette bilatérale, concernée par la suspension.

Un geste finalement très modeste…

Le G20 n'a pas garanti que les autres créanciers de la dette publique des pays éligibles seront partant pour l'accord de suspension. Il s'agit notamment des organismes multilatéraux, comme la Banque Européenne d'Investissement, la Banque Mondiale ou encore le FMI. Il est aussi difficile de savoir si les banques d'investissement et les créanciers détenteurs des obligations souveraines de ces pays s'impliqueront.

Des organisations de la société civile internationale ont déjà critiqué une mesure qui ne sera à leurs yeux pas efficace. Déjà le bénéfice de cette suspension n'est pas automatique. Les pays qui souhaitent en bénéficier devront faire une demande et s'engager à dépenser la ressource disponible à des objectifs précis, comme l'amélioration du système de santé. Aussi, il faudrait que le pays demandeur soit à jour de ses cotisations avec le FMI et la Banque Mondiale, ce qui exclut d’emblée des pays comme le Mozambique qui a un procès international sur sa dette.

Le montant global de la dette des pays éligibles à l'initiative du G20 est estimé à un peu plus de 750 milliards $. Le moratoire accordé ne représente donc que 3,6% de ce montant, ce qui est la marque d'un moindre effort. Dans ce contexte, on a du mal à comprendre pourquoi le groupe des 19 pays les plus riches de la planète plus l'union Européenne, peine à abandonner complètement la dette de ces pays éligibles.

Lorsqu’on la rapporte au produit intérieur brut (PIB) du G20 de 2019 qui était de 78 286 milliards $, l’ensemble de cette dette ne représente que 1% de la valeur créée chaque année par les économies de cette organisation. Une annulation complète, comme le préconise la France ne créerait donc aucun danger pour les pays riches, qui en périodes ordinaires n'hésitent pas à être agressifs, pour l'obtention en Afrique de conditions fiscales avantageuses ou de garanties d'investissements lucratifs pour leurs entreprises.

Idriss Linge