Egypte: le FMI donne son accord de principe pour le versement d’une tranche de prêt de 2 milliards $

(Agence Ecofin) - Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, dans un communiqué publié le 17 mai, être parvenu à un accord de principe avec l’Egypte sur le décaissement d'une nouvelle tranche de prêt d'un montant de 2 milliards de dollars en faveur de ce pays d’Afrique du Nord.

Il s’agit de la dernière tranche de prêt faisant partie d’un programme d’aide triennal de 12 milliards de dollars approuvé par le Fonds en 2016.

En contrepartie de ce plan d’aide triennal, le gouvernement égyptien a entrepris des réformes économiques audacieuses, dont la libéralisation du taux de change de la livre, la réduction des subventions allouées à l’énergie et à certains autres produits non-essentiels et l’instauration d’une taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le FMI a précisé dans son communiqué que la politique budgétaire adoptée par les autorités et la flexibilité du taux de change ont contribué à stabiliser l’économie égyptienne et à renforcer sa résistance aux chocs extérieurs. «À l’avenir, les autorités devraient approfondir les réformes structurelles pour faciliter la croissance inclusive et la création d’emplois pour tous», a-t-il recommandé.

