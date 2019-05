Le Kenya espère conclure un accord avec le FMI sur un nouveau prêt d’ici deux mois

(Agence Ecofin) - Le Kenya espère conclure un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) sur un nouveau programme d’aide, d’ici deux mois, a rapporté l’agence Reuters le 16 mai, citant le ministre des Finances, Henry Rotich.

«Nous visons la signature d’un accord sur un programme d’aide similaire à celui que nous avions conclu auparavant», a déclaré le ministre. «Nous avons mis tous les éléments sur la table. Je pense que cela ne nous prendra pas plus de deux mois», a-t-il ajouté.

Le précédent programme d’aide de 989,8 millions de dollars n’avait pas été prorogé après son expiration en septembre 2018. La raison : le gouvernement kényan n’avait pas rempli les conditions requises par le Fonds pour la prorogation. Ces conditions incluent notamment l'abrogation du plafonnement des taux d’intérêt appliqués prêts commerciaux.

M. Rotich a précisé, dans ce cadre, que la suppression du plafonnement des taux d’intérêt ne fait plus partie des conditions préalables à la signature d’un nouvel accord avec le FMI. «Ce n'est plus un problème. Le FMI a accepté d’appuyer les réformes que nous menons pour s'attaquer aux causes fondamentales de la hausse des taux d'intérêt», a-t-il dit.

Décidé en 2016, plafonnement des taux d’intérêt des prêts commerciaux à quatre points au-dessus du taux directeur de la Banque centrale a ralenti la croissance des crédits servis au secteur privé et impacté négativement les performances des banques kenyanes.

