L’Afrique du Sud envisage l’émission d’un eurobond de 3 milliards de dollars

(Agence Ecofin) - L'Afrique du Sud prévoit d'émettre un eurobond de 3 milliards de dollars prochainement pour profiter des taux relativement bas et de la forte demande des investisseurs avides de rendements élevés qu’offrent les titres de dette des Etats africains, a annoncé la directrice chargée de la gestion du passif au Trésor national, Tshepiso Moahloli (photo), le 13 mars.

«Nous allons bientôt franchir le pas et profiter des conditions favorables du marché.», a déclaré Mme Moahloli à l’issue d’une rencontre avec les investisseurs à Londres. «L'Afrique du Sud a toujours choisi de ne pas surapprovisionner le marché en papier. L’émission d’euro-obligations pour un montant de 3 milliards de dollars est confortable, et je ne pense pas que nous devrions pousser le bouchon plus loin.», a-t-elle ajouté.

L'Afrique du Sud, dont la dette extérieure représente moins de 10% du total de ses emprunts, avait émis un eurobond de 2,5 milliards de dollars en septembre dernier. Le pays le plus industrialisé du continent prévoit de lever 3 milliards de dollars sur les marchés internationaux au cours du prochain exercice fiscal, qui débutera le 1er avril prochain, alors que son économie montre des signes de reprise.

L’économie sud-africaine a enregistré une croissance de 1,3% en 2017, soit un taux sensiblement supérieur aux prévisions du ministère des Finances, qui avait tablé sur une hausse de 1% seulement, et un peu plus que le double du taux enregistré en 2016 (0,6%).

Profitant de la forte demande des investisseurs, les Etats africains ont émis des eurobonds d’un montant global de 10,7 milliards de dollars depuis le début de l’année en cours, contre 18 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2017.

