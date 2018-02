Conforté par sa précédente sortie réussie, le Togo repart sur le marché régional de la dette pour lever 20 milliards de FCFA

(Agence Ecofin) - Apres sa sortie réussie sur le marché financier de l’Uemoa (sursouscription à 107%), le 26 janvier dernier, le Togo va tenter vendredi de rééditer sa performance, d’il y a trois semaines, avec un besoin de financement de 20 milliards de FCFA.

Le nominal est fixé à 1 million de FCFA et devrait être remboursé après 12 mois. Pour ces bons assimilables, le Trésor togolais veut servir plusieurs taux aux investisseurs.

Le pari semble osé au regard de la similitude des caractéristiques de cette opération avec celle du 12 janvier, la première émission de 2018 qui s’était soldée par une souscription en deçà des objectifs. Toutefois, le pays peut compter sur un retour manifeste de la confiance des investisseurs. Une confiance confortée par les réformes engagées par Lomé et les perspectives favorables à court et moyen termes, annoncées par les institutions internationales (Banque mondiale, FMI) et panafricaine (BAD).

De plus, le pays disposant du seul port en eaux profondes d’Afrique de l’Ouest, attend le vote de confiance de l’Afreximbank pour un financement à même de booster son commerce. Sans parler des prévisions favorables de la Coface qui anticipe pour 2018 un endettement public sous la barre des 70%.

La tension politique reste tout de même un frein. Le dialogue prévu à cet effet le 15 février prochain, à la veille de l’émission, pourrait favoriser, ou non, la mobilisation des 20 milliards espérés au titre de cette levée de fonds.

Fiacre E. Kakpo