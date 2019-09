L’Egypte va contacter des banques pour émettre jusqu’à 7 milliards $ d'obligations

(Agence Ecofin) - Le gouvernement égyptien a entamé une procédure pour contacter des banques d’investissement afin de lancer des opérations d’émission d’obligations sur le marché international de la dette. C’est ce qu’a annoncé ce lundi, Khaled Abd Elrahman, le vice-ministre des Finances du pays, lors d’un entretien accordé à Bloomberg.

Aucun détail, ni sur le délai de la procédure ni sur l’identité des institutions concernées, n’a été révélé, le responsable ayant juste indiqué que l’opération sera réalisée « très prochainement ». Ces banques devraient assister le gouvernement du pays maghrébin qui a pour objectif de diversifier ses sources de financement pour mettre en œuvre ses projets de développement.

Cette déclaration s’inscrit dans le même sillage que celle du ministre des Finances, Mohamed Maait, qui annonçait il y a quelques mois, l’intention du gouvernement de lever entre 4 et 7 milliards $ d’ici la fin de l’exercice budgétaire 2019/2020. Hormis les obligations libellées en euro et en dollar, cette opération pourrait d’ailleurs inclure les premières obligations panda, samouraï, sukuk et vertes du pays d'Afrique du Nord.

Notons que la nouvelle opération intervient dans un contexte de baisse progressive de la dette publique du pays qui est passée de 108% du PIB à fin juin 2017, à 90,5% du PIB à fin juin 2019. D’ici fin juin 2022, les autorités espèrent porter ce chiffre à 77,5% du PIB.

