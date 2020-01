Le FMI approuve une nouvelle enveloppe de 27 millions $ pour le Mali 

(Agence Ecofin) - Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, hier, le décaissement d’une nouvelle enveloppe de 27,67 millions $ (environ 16 milliards FCFA) en faveur du Mali. Le feu vert a été donné à l’issue de la première revue des résultats obtenus par le pays d’Afrique de l’Ouest dans le cadre de son programme appuyé par un accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit (FEC).

Cette enveloppe qui s’ajoute à un premier décaissement qui a eu lieu immédiatement après l’approbation du programme fin août 2019, porte le total des décaissements au titre de l'accord, à environ 55,26 millions $.

Le quitus du conseil d’administration du fonds a été motivé par les « importants progrès » réalisés par Bamako dans la mise en œuvre du programme, malgré de « redoutables problèmes sécuritaires », a fait savoir Tao Zhang (photo), directeur général adjoint et président par intérim du FMI.

Selon le responsable, l’argent servira à soutenir « un engagement continu en faveur de politiques et de réformes saines », avec comme priorité immédiate : la préservation des dépenses sociales et de développement face aux pressions des dépenses sécuritaires de plus en plus croissantes. Le renforcement de la mobilisation des recettes, de la gestion des finances publiques, de la gouvernance, de la lutte contre la corruption et le redressement financier de la compagnie nationale d’électricité, devraient constituer, selon l’institution de Bretton Woods, les autres principales priorités à court terme de Bamako.

Fiacre E. Kakpo