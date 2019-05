Mali : les exportations de biens en hausse pour la 5e année consécutive

(Agence Ecofin) - En constante hausse depuis 2014, les exportations maliennes de biens ont poursuivi leur trajectoire en 2018, induisant dans la foulée, une nette amélioration de la balance des biens.

D’après la BCEAO, les ventes de biens du Mali à l’étranger ont augmenté de 13% pour atteindre 1910 milliards FCFA. Les achats (importations avec frais divers) quant à eux, n’ont progressé que de 6% pour 2226 milliards FCFA. Ainsi, le solde commercial des biens s’en est sorti amélioré de près de 23% à (-316,5 milliards FCFA).

La performance relativement bonne des exportations n’aura cependant pas suffi pour améliorer la balance commerciale globale (Biens et services).

Selon les données de la Banque centrale, le déficit commercial s’est creusé de 8 points de pourcentage pour se fixer autour des 1380 milliards, alors qu’il s’était nettement amélioré un an plus tôt. Pour cause, bien qu’ayant toujours affiché des déficits, la balance des services ne s’est jamais autant dégradée depuis 2014. En 2018, elle a enregistré un gap qui a franchi la barre des 1064 milliards FCFA.

Si la balance commerciale s’est légèrement dégradée, celle des transactions courantes recule d’un tiers, à (-467,4 milliards FCFA).