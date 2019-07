Mali : bouffée d’oxygène du Fonds d'Abu Dhabi pour le logement et la Balance des paiements

(Agence Ecofin) - Le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement va octroyer deux prêts concessionnels au Mali.

D’un montant global de plus d’1 milliard de dirhams (environ 280 millions $), les accords de financement ont été signés entre Mohammed Saif Al Suwaidi, Directeur Général du fonds émirati, et Dr Boubou Cissé, Premier Ministre et Ministre de lors de la visite de ce dernier à Abu Dhabi, en avril.

Selon les précisions apportées par la presse arabe, le premier prêt, d’un montant de 110 millions d'AED (30 millions $), servira à financer la mise en œuvre de la deuxième phase du Programme national de logement social du Mali. Ce programme, qui a aussi reçu un soutien de la BOAD de 25 milliards FCFA (43 millions $) il y a deux semaines, prévoit la construction de 50 000 unités de logement dans toutes les grandes villes et régions du pays d’Afrique de l’Ouest, en réponse à une pénurie aiguë.

Le deuxième appui porte sur un montant de 918 millions d'AED (250 millions $), un prêt concessionnel. Sa destination : soutenir la balance des paiements alors que le déficit continue de se creuser d’année en année.

Selon le DG du Fonds émirati, ce financement contribuera à améliorer la liquidité, ainsi qu’à stimuler la croissance économique et soutenir la mise en œuvre des politiques de développement socio-économique du gouvernement malien.