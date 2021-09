Proparco et la banque allemande DEG accordent un prêt de 25 millions d’euros à la BCP Bank Mauritius

(Agence Ecofin) - BCP Bank Mauritius a mobilisé des ressources auprès de deux institutions financières internationales pour renforcer son activité en Afrique. L’opération survient trois ans après le rachat de la banque mauricienne par le groupe marocain BCP.

BCP Bank Mauritius, la filiale mauricienne du groupe financier marocain Banque Centrale Populaire (Groupe BCP) est proche d’obtenir une ligne de crédit de 25 millions d’euros de Proparco et de l’institution financière de développement allemande (DEG). La filiale de l’Agence française de développement en charge du secteur privé dans les pays émergents a participé à ce financement à hauteur de 12,5 millions d’euros. Le montant restant a été fourni par la DEG.

L’ancienne Banque des Mascareignes rebaptisée en 2019 BCP Bank Mauritius prévoit d’utiliser ces ressources pour renforcer son activité. Elle financera des investissements réalisés en priorité sur le continent africain ainsi que des flux d’échange Afrique-Aise, via l’activité de Trade Finance. Pour Abdelwafi Atif, son directeur général, ce financement contribuera davantage à « assurer son déploiement en tant que Banque accompagnatrice des investissements entre l’Asie et l’Afrique », précise-t-il.

La ligne de crédit ciblera de grandes entreprises opérant dans des secteurs diversifiés et qui, dans leurs activités, participent à la préservation du climat et de l’environnement. Au-delà du prêt, Proparco et la DEG espèrent surtout « accompagner la BCP dans son développement en Afrique ». Le groupe financier marocain est engagé depuis 2010 dans une stratégie d’expansion sur le continent. Il a étendu sa présence sur le continent, via une dizaine de filiales.

Chamberline Moko