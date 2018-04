Crédit Agricole du Maroc reçoit l'appui de la Société financière internationale pour la création de sa filiale dédiée au crédit-bail

(Agence Ecofin) - Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), un établissement bancaire marocain qui revendique plus de 2 millions de clients à travers le pays, et la Société financière internationale (SFI) ont signé un accord portant sur la création de CAM Leasing, une filiale de la banque marocaine dédiée au crédit-bail.

La nouvelle entité se focalisera sur les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Elle cible des entrepreneurs de ces secteurs, en leur donnant la possibilité d’acquérir des équipements et installations de production en souscrivant à ses produits et services de leasing.

La SFI qui conduit un programme panafricain visant à développer le crédit-bail mobilier, interviendra au titre de conseiller de l’entité en création, notamment dans la conception stratégique et la définition du modèle commercial. Notons que près de 80 % d’entreprises agricoles marocaines, selon l’institution, n’ont pas accès au crédit-bail.

« Le crédit-bail peut aider les entreprises locales à se développer. Grace aux équipements modernes, les petites exploitations pourront devenir plus productives et pourront accroître leurs profits. Cela permettra au secteur agricole marocain de se moderniser et de se développer durablement », a fait savoir Garth Bedford, directeur des services consultatifs d'IFC pour le groupe Institutions financières au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Notons que selon l’Association professionnelle des sociétés de financement (APSF) du Maroc, l’activité du crédit-bail en 2017 a été de 15,2 milliards de dirhams marocains (1,7 milliard $). Ce niveau demeure toutefois faible par rapport au potentiel de 4,4 milliards $ évalué selon la SFI dans un rapport sur cette activité en Afrique.

Chamberline Moko