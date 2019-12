Africa Finance Corporation débourse 59 millions $ pour acquérir 10 % de parts d’Olam dans le capital d’Arise Industrial Zones au Gabon

(Agence Ecofin) - Africa Finance Corporation (AFC) a acquis 10 % de parts du groupe agro-industriel Olam, dans le capital d’Arise Industrial Zones (Arise IZ), une unité créée suite à la réorganisation des activités de la firme Gabon Special Economic Zone (GSEZ). L’institution financière panafricaine a déboursé 59 millions $ pour cette acquisition.

A la suite de cette opération, le singapourien Olam qui détenait 40,5 % de parts dans le capital d’Arise IZ se retrouve à 30,5 % de parts. Le groupe coté sur le Singapore Exchange affirme avoir réalisé un gain de 27 millions $ suite à la cession de cette participation minoritaire.

La joint-venture Gabon Special Economic Zone, mise en place en 2010 par Olam et l’Etat gabonais, a réorganisé ses activités de logistique et infrastructures, en trois principales unités à savoir : Arise Port & Logistics, Arise Industrial Zones et Arise Infrastructure Services. Suite à cette réorganisation, le groupe Olam a décidé de la vente d’une part minoritaire de ses actions à l’AFC. Les raisons ayant motivé cette décision n’ont pas été évoquées.

L’opération permet à l’AFC de se renforcer dans le capital de GSEZ. L’institution financière avait investi en 2016, 140 millions $ pour entrer dans le capital de GSEZ.

Chamberline Moko

Lire aussi:

https://www.agenceecofin.com/industrie/0105-10638-olam-ramene-sa-participation-dans-gabon-fertilizer-company-a-moins-de-50