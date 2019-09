L’entreprise sud-africaine Snapplify lève 2 millions $ pour financer son expansion dans de nouveaux marchés

(Agence Ecofin) - Snapplify, une start-up sud-africaine qui propose des contenus éducatifs numériques aux particuliers et aux établissements scolaires, a levé 2 millions $. Les fonds ont été apportés par Knife Capital, une société d’investissement sud-africaine qui concentre ses opérations sur des projets innovants. Le fonds d’investissement sud-africain Hlayisani Growth Fund a également participé à cette opération.

Avec cette levée de fonds, l’entreprise spécialisée dans la fourniture de livres et logiciels d’apprentissage en ligne souhaite renforcer son équipe de travail et poursuivre son développement en Afrique et à l’international. En dehors de l’Afrique du Sud, Snapplify est présent au Kenya, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.

« Nous sommes ravis de compter Knife Capital et Hlayisani dans notre actionnariat. Au-delà du soutien financier, nous comptons sur les conseils avisés de ces partenaires pour nous permettre de nous développer de manière plus agressive sur de nouveaux marchés, au cours de notre prochaine phase de croissance », a fait savoir Wesley Lynch, directeur général de Snapplify.

Constituée en 2012, Snapplify est soutenue par le capital-risqueur sud-africain AngelHub Ventures et par un groupe d’investisseurs internationaux. La start-up compte plus de 200 000 utilisateurs et a dépassé les 2,6 millions de téléchargements de livres et manuels électroniques sur sa plateforme.

Chamberline Moko