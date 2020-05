Mena : Mediterrania veut créer la plus grande plateforme d’imagerie médicale

(Agence Ecofin) - Mediterrania Capital Partners a acquis avec des associés constitués majoritairement d’institutions financières de développement, une plateforme qui gère et exploite près de 27 centres d’imagerie médicale répartis entre l’Egypte, la Jordanie et l’Arabie saoudite. La transaction a coûté un peu plus de 100 millions d’euros.

La firme de private equity centrée sur l’Afrique a l’intention de fusionner sa nouvelle acquisition, MetaMed, avec Cairo Scan, une autre société d’imagerie médicale opérant en Egypte et rachetée par ses soins en 2018. Le projet est de mettre sur pied la plus grande plateforme d’imagerie médicale et de services connexes de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (Mena), constituée d’environ 40 centres.

La nouvelle structure médicale sera dirigée par Hatem El Gabaly, l’actuel président de Cairo Scan.

Cette acquisition permet au capital-investisseur de se développer sur de nouveaux territoires (ceux de la Jordanie et de l’Arabie saoudite) dans lesquels « le potentiel de croissance des services d’imagerie médicale est énorme », souligne Daniel Viñas, associé de Mediterrania Capital Partners.

C’est surtout un marché d’environ 150 millions d’habitants (populations d’Egypte, de Jordanie et d’Arabie Saoudite) dans lequel les besoins en soins de santé sont de plus en plus importants que la firme Mediterrania cible à travers ce projet. Au-delà de renforcer sa clientèle, elle espère diversifier et accroître ses sources de revenus.

Ce nouveau projet survient quelques semaines après la clôture finale de son troisième fonds à 310,2 millions $. C’est à travers ce véhicule d’investissement que la firme de private equity a racheté la plateforme MetaMed.

Chamberline Moko

