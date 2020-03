Face au Covid-19, Cofina s’engage pour la sécurité sanitaire et la continuité du service

(COFINA) - Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le Groupe Cofina, implanté dans 7 pays africains et en France, s’engage pour un double objectif : garantir la sécurité sanitaire de ses employés et de ses clients, assurer la continuité de l’activité en toutes circonstances.

Dans chacun des pays d’implantation du Groupe, un comité de gestion de crise a donc été mis en place pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de ce double objectif. Chaque pays rend ainsi compte quotidiennement au comité de gestion de crise général du Groupe de la situation afin que le comité exécutif de Cofina puisse coordonner l’ensemble des actions de prévention et de protection du Groupe.

En agence, l’accueil des clients est réorganisé de manière à garantir la sécurité sanitaire des employés comme des clients (mise à disposition de gel hydro-alcoolique, limitation du nombre de clients en agence, masques et gants pour nos employés). Ces mesures sont dans la ligne des recommandations des organisations sanitaires régionales et internationales compétentes.

En parallèle, une partie des équipes de Cofina ont basculé en télétravail, avec un soutien matériel et financier en fonction des besoins pour que chaque employé puisse assurer son travail depuis chez lui dans de bonnes conditions. L’ensemble des déplacements professionnels en dehors des pays d’installation ont été annulés jusqu’à nouvel ordre.

Pour garantir la continuité de l’activité, une partie des équipes a été mobilisée pour répondre le plus rapidement possible aux questions des clients du groupe qui pourraient faire face à des difficultés lors de cette période. Afin d’éviter au maximum les échanges physiques, nous avons recommandé à notre clientèle de se tourner vers les outils digitaux mis à disposition par Cofina.

Le comité Finance du Groupe a également instauré des mesures draconiennes quant à la gestion de la liquidité et à la sécurisation des dépôts de nos clients. Il a ainsi été procédé à la suspension tous les investissements non essentiels et la poursuite de la politique de renforcement des fonds propres des filiales les moins matures.

L’ensemble des filiales du Groupe Cofina et ses 1300 employés se tiennent mobilisés pour assurer la continuité du service dans le respect des règles sanitaires mises en place dans nos différents pays d’implantation. Conscients d’être en première ligne pour continuer à irriguer les PME africaines, nos équipes s’engagent pour continuer à assurer l’accompagnement de notre clientèle lors de ces circonstances exceptionnelles.

À propos de Groupe COFINA

Fondé en 2013, le Groupe COFINA est la première institution financière africaine dédiée à la mésofinance, le « chaînon manquant » entre la microfinance traditionnelle et la banque classique qui offre la possibilité pour les PME (90 % des sociétés privées du continent) d’accéder plus facilement au crédit. Présent dans sept pays d’Afrique (Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Mali, Sénégal), COFINA a déjà financé plus de 84 000 projets d’entreprise dont 48% portés par des femmes. COFINA a su s’imposer ces dernières années comme la référence en matière de financement des petites et moyennes entreprises en Afrique de l’Ouest et de Centre. COFINA s’est donné pour défi de réduire la fracture financière dont est victime une importante partie de la nouvelle classe moyenne africaine. Fort de plus de 1300 collaborateurs, COFINA gère un portefeuille de plus de 175 000 clients, répartis sur ses huit filiales. Au 31 Décembre 2019, l’Institution affiche un total de bilan de 212 milliards de francs CFA. Pour en savoir plus : www.groupecofina.com