Maroc : un groupe hospitalier soutenu par CDG Capital s’offre deux entités du pôle hospitalier de l’assureur Saham

(Agence Ecofin) - Oncorad, un groupe hospitalier marocain qui a récemment reçu dans son actionnariat Cap Mezzanine Fund II SCR, un fonds d’investissement géré par CDG Capital, s’est offert deux structures du pôle hospitalier du groupe d’assurance Saham, apprend-on de sources médiatiques marocaines.

La valeur de la transaction est estimée à 100 millions de dirhams et, selon une hypothèse émise de sources proches des deux entités, les 50 millions apportés via le fonds Cap Mezzanine auraient largement servi à soutenir cette expansion, qui consiste en l’acquisition de la clinique oncologique de Tanger et celle de Yasmine à Casablanca.

Avec cette opération, le groupe Oncorad, spécialisé dans le traitement du cancer, se positionne désormais au même niveau qu’Oncologie du Maroc dans le classement des groupes de santé privés marocains.

Ce dernier qui lui aussi avait ouvert son actionnariat à une firme britannique de private equity a acquis par le passé des entités de service de santé appartenant au groupe Saham.

Chamberline Moko