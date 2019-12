Pour faire face aux difficultés dans le secteur pétrolier nigérian, 11 Plc acquiert un actif hôtelier

(Agence Ecofin) - 11 Plc, une entité qui commercialise des produits pétroliers au Nigeria a finalisé les discussions entamées avec l’Asset Management Corporation of Nigeria (Amcon), en vue de racheter la structure hôtelière Lagos Continental Hotel. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.

Dans une note adressée aux investisseurs, 11 Plc justifie l’acquisition de cet actif hôtelier par sa volonté de réduire son exposition au secteur pétrolier nigérian qui connaît certaines difficultés liées à la fluctuation des cours du pétrole et à la nouvelle législation en vigueur dans ce secteur. L’entreprise de distribution des carburants et lubrifiants de marque ExxonMobil espère à travers cette opération, générer des rendements plus importants pour ses actionnaires.

« L'acquisition de cet actif est conforme à notre volonté de diversifier nos opérations compte tenu de l'environnement difficile actuel dans le secteur pétrolier. Les marges tirées dans ce secteur stagnent depuis plusieurs années et l'industrie demeure hautement concurrentielle et réglementée », a commenté 11 Plc dans sa note d’information.

Dans ses états financiers comptant pour la période allant de janvier à septembre 2019, 11 Plc a déclaré une baisse de 19 % de son bénéfice qui s'est établi à 6,3 milliards de nairas, contre 7,8 milliards de nairas réalisés sur la même période en 2018.

Chamberline Moko