L’égyptien SODIC n’a aucune intention d’acquérir des parts dans le capital d’Heliopolis Housing

(Agence Ecofin) - La société immobilière égyptienne Sixth of October Development and Investment Co (SODIC), n’a pas l’intention d’acquérir des parts dans le capital de la firme égyptienne Heliopolis Company for Housing and Development (HELI), comme l’ont rapporté certains médias.

« Notre entreprise réfute cette information », a brièvement commenté l’un des responsables de la société cotée sur la bourse égyptienne. L’égyptien SODIC n’envisage nullement d’acquérir 10 % de parts dans le capital de son concurrent HELI qui évolue également dans le secteur de l’immobilier.

Rappelons que le gouvernement égyptien détient indirectement (via la société publique Holding Company for Construction and Development) une participation de 72,2 % dans le capital de la société immobilière HELI.

